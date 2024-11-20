Борис Михайлов рассказал, что изменилось в ЦСКА по сравнению с началом сезона

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал, что изменилось в ЦСКА по сравнению с началом сезона КХЛ.

«ЦСКА действительно в последнее время выглядит неплохо. Особенно физически. Видно, что команда подготовлена, есть хороший настрой. А так мало пропускает потому, что строго выполняет тренерскую установку и физически готова к сопротивлению. Этого в начале сезона не было. Надо готовиться к каждому матчу. Они же, кроме хоккея, ничем не занимаются. Поэтому от предстоящей встречи с «Трактором» жду хорошей и боевой игры», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Напомним, ЦСКА вчера, 19 ноября, одолел «Ладу» и одержал четвёртую победу подряд. Московские армейцы выиграли семь из последних восьми матчей.