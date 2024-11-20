Сопин: какой был смысл вот так бить Овечкина? Это необязательный силовой приём

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о травме российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в игре с «Ютой».

«Мы же смотрим все повторы в замедленном виде, и тут может показаться, что был какой-то злой умысел. Когда я только увидел этот момент, то у меня сложилось представление, что злого умысла там не было. Но лично на мой взгляд, это был необязательный силовой приём. Когда мы разговариваем с судьями, то от них часто можно услышать, что ты мог этого избежать.

Какой был смысл в том игровом эпизоде – вот так идти и бить Александра? Думаю, что он это сделал лишь потому, что против него находился Овечкин. Можно было спокойно проехать мимо и ничего бы там не произошло, а он пошёл его бить», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.