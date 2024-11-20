Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сопин: какой был смысл вот так бить Овечкина? Это необязательный силовой приём

Сопин: какой был смысл вот так бить Овечкина? Это необязательный силовой приём
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о травме российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в игре с «Ютой».

«Мы же смотрим все повторы в замедленном виде, и тут может показаться, что был какой-то злой умысел. Когда я только увидел этот момент, то у меня сложилось представление, что злого умысла там не было. Но лично на мой взгляд, это был необязательный силовой приём. Когда мы разговариваем с судьями, то от них часто можно услышать, что ты мог этого избежать.

Какой был смысл в том игровом эпизоде – вот так идти и бить Александра? Думаю, что он это сделал лишь потому, что против него находился Овечкин. Можно было спокойно проехать мимо и ничего бы там не произошло, а он пошёл его бить», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Материалы по теме
«Прогноз не самый обнадёживающий». У Овечкина травма — а как часто он пропускал матчи?
«Прогноз не самый обнадёживающий». У Овечкина травма — а как часто он пропускал матчи?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android