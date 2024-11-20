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«Это круче, чем «Оскар». Фетисов — о Дацюке в Зале славы НХЛ

«Это круче, чем «Оскар». Фетисов — о Дацюке в Зале славы НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал включение легендарного российского нападающего Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

«В Зал хоккейной славы прославленных хоккеистов вводят через три года после того, как ты закончил играть. Это минимальный срок. Действующих игроков туда не принимают. Ну и, наверное, самое почётное – это когда на третий год после окончания карьеры тебя номинируют в святая святых на родине этой игры. Там есть серьёзная комиссия, в которую входят очень уважаемые в нашем деле люди, и они голосуют за тех, кого выдвинули, — обычно три-четыре игрока. Это огромная честь для любого спортсмена.

Если брать представителей любой человеческой деятельности, это круче, чем «Оскар», круче, чем все остальные номинации. В искусстве есть некий субъективизм, а здесь этого не может быть априори. В хоккее нужно добиваться конкретного результата на протяжении всей карьеры, при этом ты должен быть понятен членам жюри. Они все непростые люди и понимают, за кого они голосуют.

Так что я рад за Павла Дацюка, на самом деле феноменальный хоккеист, с ним все хотели играть, потому что он не только понимает игру, но и делает из своего партнёра мегазвезду, отдавая вовремя ему передачи, жертвуя какими-то своими действиями, чтобы тот мог отличиться. Очень самобытный, не похожий ни на кого мастер, — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

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