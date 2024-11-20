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Алексей Сопин предположил, насколько тяжёлую травму мог получить Александр Овечкин

Алексей Сопин предположил, насколько тяжёлую травму мог получить Александр Овечкин
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Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин предположил, насколько тяжёлую травму мог получить капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в игре с «Ютой».

«Вчера утром мы связывались с Александром: Алексей Николаевич Кудашов из тренерской набрал ему. Они как раз только прилетели из поездки, и он был доступен. Он сказал, что пока нет никакой информации по травме, вроде бы ничего серьёзного, но на тот момент ему ещё только предстояло пройти контрольную МРТ.

Вечером мы увидели официальное заявление от «Вашингтона». Думаю, что он выбыл из строя где-то на пару недель. Скорее всего, у него повреждена одна из связок. Может быть, голеностопа. Слава богу, что это не колено», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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