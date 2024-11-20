Быков ответил на вопрос, чего максимально сможет добиться «Авангард» в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков заявил, что самое главное для «Авангарда» в регулярке нынешнего сезона — подготовиться к плей-офф.

— Как вы думаете, максимально чего сможет «Авангард» добиться в этом сезоне? Только выход в плей-офф?

— В мою бытность тренером сюрпризов было предостаточно. Здесь нужно понимать, какая стратегия у клуба. Есть наверняка молодые ребята, которым нужно набираться опыта. Во время «гладкого» чемпионата оттачиваются многие моменты. И вся работа идёт с прицелом на плей-офф.

Не думаю, что сейчас какое-то конкретное место имеет первостепенное значение. Конечно, когда ты идёшь вверху таблицы, то это даёт тебе плюс один домашний матч в плей-офф. Но это не тот фактор, который наиболее важен сейчас. Многие игроки предпочитают начинать в гостях. Сейчас те места, на которых идут команды, относительны. Кто идёт выше, приобретают уверенность в себе. Но по ходу такого длинного «гладкого» чемпионата всё возможно. Сейчас оттачиваются взаимодействия при определённых условиях, ищутся сочетания игроков. Идёт большая скрупулёзная работа. Конечно, ставится задача побеждать в каждом матче. Но основной приоритет сейчас — подготовка к плей-офф, — цитирует Быкова «Спорт день за днём».