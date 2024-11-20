Голкипер Мэтт Джурасик подписал контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, 19 ноября «Амур» выменял права на вратаря у «Куньлуня». В китайский клуб перешёл нападающий Ян Дрозг.

Джурасик провёл в КХЛ два сезона, сыграв за «Куньлунь» за это время 60 матчей. На его счету 17 побед, шесть из которых «на ноль» — по этим показателям Джурасик входит в тройку лучших за всю историю китайской команды.

«Амур» после 27 матчей имеет в активе 13 баллов. Хабаровский клуб находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Дальневосточная команда потерпела 13 поражений подряд.