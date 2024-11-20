Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Мэтт Джурасик подписал контракт с «Амуром»

Голкипер Мэтт Джурасик подписал контракт с «Амуром»
Комментарии

Голкипер Мэтт Джурасик подписал контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, 19 ноября «Амур» выменял права на вратаря у «Куньлуня». В китайский клуб перешёл нападающий Ян Дрозг.

Джурасик провёл в КХЛ два сезона, сыграв за «Куньлунь» за это время 60 матчей. На его счету 17 побед, шесть из которых «на ноль» — по этим показателям Джурасик входит в тройку лучших за всю историю китайской команды.

«Амур» после 27 матчей имеет в активе 13 баллов. Хабаровский клуб находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Дальневосточная команда потерпела 13 поражений подряд.

Материалы по теме
Генменеджер «Амура» рассказал, когда голкипер Джурасик может дебютировать за клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android