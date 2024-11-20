Спенсер Карбери рассказал, считает ли он случайной травму Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал травму российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде матча с «Ютой» (6:2) с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

«Это было неудачное столкновение. Я много раз пересматривал этот момент и искал, был ли там какой-либо преднамеренный контакт со стороны Джека Макбэйна. Думаю, что он немного потерял контроль над своим катанием, но не думаю, что этот контакт был умышленным.

Он будет отсутствовать некоторое время. Сегодня он посетит наших врачей, и тогда мы получим лучшее представление о его травме и сроках возвращения. Думаю, что предварительная информация довольно точна. Он точно не закончил сезон. Пока его статус «с недели на неделю», скоро будет обновление», — цитирует Карбери JunksRadio.