Губерниев — о включении Дацюка в Зал славы: не везде политика выходит на первый план

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы. Дацюк стал 10-м россиянином в Зале славы, вошедшим туда как игрок.

«Павел Дацюк заслужил быть в Зале хоккейной славы, он легенда. Радостно, что есть люди, которые не заглядывают в паспорта, определяют по заслугам. Поэтому вполне справедливо.

Дацюк – выдающийся хоккеист, можно только порадоваться, в конце концов. Не везде конъюнктура и политика выходят на первый план. Хорошо, что иногда прежде всего обращают внимание на вклад человека в дело жизни», – цитирует Губерниева «Советский спорт».

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2001 по 2016 год он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».