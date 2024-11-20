Кравчук: Овечкин в этом сезоне доказывает, что нужно быстрее всех не бегать, а мыслить

Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне. Россиянин забросил 15 шайб за 18 матчей.

«Овечкин в этом сезоне вновь доказывает, что нужно быстрее всех не бегать, а мыслить. Он не занимается пустой беготнёй, играет очень рационально, в каких-то моментах резко включается и за счёт чтения игры оказывается в тех точках, куда приходит шайба. Это и мастерство, и опыт», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Напомним, Овечкин после игры с «Ютой» (6:2) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.