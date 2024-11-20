«Северсталь» обменяла защитника Марка Марина в «Адмирал», сообщает пресс-служба череповецкого клуба. «Северсталь» получила денежную компенсацию.

Марин присоединился к череповецкой команде в прошедшее межсезонье, провёл за «Северсталь» девять матчей без набранных очков с отрицательным показателем полезности «-2».

Всего в КХЛ 28-летний игрок обороны провёл 195 матчей, в которых набрал 30 очков — забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу с отрицательным показателем полезности «-10». В текущем сезоне «Северсталь» провела 26 встреч и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.