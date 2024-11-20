Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» обменяла защитника Марка Марина в «Адмирал»

«Северсталь» обменяла защитника Марка Марина в «Адмирал»
Комментарии

«Северсталь» обменяла защитника Марка Марина в «Адмирал», сообщает пресс-служба череповецкого клуба. «Северсталь» получила денежную компенсацию.

Марин присоединился к череповецкой команде в прошедшее межсезонье, провёл за «Северсталь» девять матчей без набранных очков с отрицательным показателем полезности «-2».

Всего в КХЛ 28-летний игрок обороны провёл 195 матчей, в которых набрал 30 очков — забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу с отрицательным показателем полезности «-10». В текущем сезоне «Северсталь» провела 26 встреч и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Главный тренер «Северстали» в двух предложениях оценил разгром от «Витязя»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android