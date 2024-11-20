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Плющев: сезон в КХЛ выходит интересным только из-за скандалов и околоспортивной всячины

Плющев: сезон в КХЛ выходит интересным только из-за скандалов и околоспортивной всячины
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что уровень конкуренции в Континентальной хоккейной лиге очень низкий, а участники плей-офф определяются уже в первой половине регулярного чемпионата.

«Сейчас все 23 команды в КХЛ стали говорить, что они борются за Кубок Гагарина. Но на сегодняшний день видно, кто и как это делает. Восьмёрки определились уже в сентябре, причём они, по сути, те же самые, что были и в прошлом году. Вот и вся конкуренция в лиге. КХЛ нам обещала такой интересный сезон… И он действительно выходит интересным, но только с точки зрения скандалов и околоспортивной всякой всячины. А говорить об уровне мастерства не приходится», — цитирует Плющева Legalbet.

В Западной конференции лидирует ярославский «Локомотив» с 52 очками после 30 матчей. Восточную конференцию после 27 игр с 40 очками возглавляет челябинский «Трактор».

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