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«Торонто» вызвал из АХЛ российского нападающего Никиту Гребёнкина

«Торонто» вызвал из АХЛ российского нападающего Никиту Гребёнкина
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«Торонто» вызвал из АХЛ российского нападающего Никиту Гребёнкина, сообщает пресс-служба канадского клуба. Форвард Макс Доми помещён в список травмированных. Россиянин может принять участие уже в ближайшем матче «Мэйпл Лифс» с «Вегасом», который состоится в Торонто в ночь на 21 ноября. Начало встречи — в 3:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне российский хоккеист набрал 10 очков в 13 матчах чемпионата. Гребёнкин забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в дебютном сезоне в АХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне Гребёнкин играл в «Металлурге» и в его составе стал обладателем Кубка Гагарина. За 67 проведённых встреч Никита смог заработать 41 очко.

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