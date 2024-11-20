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Агент Серебрякова подтвердил информацию о переходе вратаря из СКА в «Авангард»

Агент Серебрякова подтвердил информацию о переходе вратаря из СКА в «Авангард»
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Известный агент Сергей Исаков, представляющий интересы вратаря СКА Никиты Серебрякова, подтвердил информацию о переходе голкипера из петербургского клуба в «Авангард».

«В ближайшее время переход состоится. Договорённость между клубами имеется», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне 29‑летний Серебряков провёл пять матчей за СКА, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,7 и 87,4% отражённых бросков. Серебряков перешёл в СКА в начале сезона-2023/2024. Голкипер признавался лучшим вратарём сезона-2022/2023 в КХЛ во время его выступления за «Адмирал».

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