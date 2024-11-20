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«Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал Мирошниченко из АХЛ

«Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал Мирошниченко из АХЛ
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«Вашингтон» поместил капитана Александра Овечкина в список травмированных и вызвал из АХЛ российского нападающего Ивана Мирошниченко, сообщает пресс-служба столичного клуба.

20-летний форвард в текущем сезоне провёл за «Херши» 16 матчей и набрал 14 очков — забросил семь шайб и отдал семь результативных передач. Иван является вторым снайпером и бомбардиром «Херши».

В минувшем сезоне Мирошниченко набрал 25 очков в 47 матчах за «Херши». Он забросил девять шайб и сделал 16 голевых передач. За «Вашингтон» форвард провёл 21 встречу и набрал 6 (2+4) очков.

Напомним, нападающий в 2023-м подписал с «Вашингтоном» соглашение новичка на три года. Зарплата хоккеиста должна составить $ 855 тыс. на уровне НХЛ и $ 82,5 тыс. — на уровне АХЛ.

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