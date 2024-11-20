Кубок Первого канала — 2024 по хоккею вновь пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. Расписание турнира будет опубликовано позднее. Примечательно, что «СКА-Арена» не принимает матчи КХЛ в текущем сезоне.

Напомним, в прошлом году турнир также состоялся в Санкт-Петербурге. Кубок Первого канала — ежегодный традиционный турнир по хоккею с шайбой. Первоначально турнир ежегодно организовывался в СССР совместно с Федерацией хоккея СССР, Управлением хоккея Госкомспорта СССР и редакцией газеты «Известия».

Турнир проводится ежегодно во второй половине декабря с 1967 года в Москве, за исключением 1992 и 2023 годов, когда он был проведён в Санкт-Петербурге, и 2013 и 2014 годов, когда он был проведён в Сочи.