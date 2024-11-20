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Сборная легионеров КХЛ впервые примет участие в Кубке Первого канала

Сборная легионеров КХЛ впервые примет участие в Кубке Первого канала
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Декабрьский международный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. Впервые в нём примет участие сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

Помимо сборной легионеров, участниками турнира станут: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана.

Напомним, в прошлом году турнир также состоялся в Санкт-Петербурге. Победителем турнира в 2023 году стала сборная «Россия 25» под руководством главного тренера Романа Ротенберга. Расписание турнира станет известно позднее.

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