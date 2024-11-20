Президент КХЛ оценил участие сборной легионеров лиги в Кубке Первого канала

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал проведение Кубка Первого канала по хоккею в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», а также участие в турнире сборной легионеров КХЛ.

«Мы рады, что в ближайшем Кубке Первого канала примет участие сборная иностранных игроков нашей лиги. Благодарны Федерации хоккея России за приглашение и уверены, что участие такой команды только добавит интереса, интриги болельщикам и самим командам, а в будущем станет хорошей традицией. В декабре 2023 года мы открывали «СКА Арену» Фонбет Матчем звёзд КХЛ, а сейчас возвращение большого хоккея на арену случится во время любимого многими Кубка Первого канала», — цитирует Морозова пресс-служба лиги.