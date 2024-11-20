В агентстве Галимова отреагировали на возможный обмен Эмиля из СКА в «Авангард»

Хоккейное агентство Winners отреагировало на возможный обмен нападающего СКА Эмиля Галимова в «Авангард». Ранее в СМИ появилась информация, что форвард перейдёт в омский клуб в результате обмена. Нападающий в текущем сезоне не проходит в состав петербургского клуба, а выступает в ВХЛ.

«Что касается нападающего Эмиля Галимова, то пока преждевременно говорить о его трансфере, поскольку переговоры по данному игроку ещё продолжаются», — сообщает официальный телеграм-канал агентства Winners.

В текущем сезоне Галимов не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне форвард сыграл 20 встреч в регулярке и восемь – в плей-офф, набрав 7 (2+5) очков.