Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В агентстве Галимова отреагировали на возможный обмен Эмиля из СКА в «Авангард»

В агентстве Галимова отреагировали на возможный обмен Эмиля из СКА в «Авангард»
Комментарии

Хоккейное агентство Winners отреагировало на возможный обмен нападающего СКА Эмиля Галимова в «Авангард». Ранее в СМИ появилась информация, что форвард перейдёт в омский клуб в результате обмена. Нападающий в текущем сезоне не проходит в состав петербургского клуба, а выступает в ВХЛ.

«Что касается нападающего Эмиля Галимова, то пока преждевременно говорить о его трансфере, поскольку переговоры по данному игроку ещё продолжаются», — сообщает официальный телеграм-канал агентства Winners.

В текущем сезоне Галимов не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне форвард сыграл 20 встреч в регулярке и восемь – в плей-офф, набрав 7 (2+5) очков.

Материалы по теме
Ротенберг — о запасных СКА: конкуренция — двигатель прогресса. Это соревновательный дух
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android