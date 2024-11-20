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Гол Панюкова принёс «Барысу» победу в домашнем матче с «Металлургом»

Гол Панюкова принёс «Барысу» победу в домашнем матче с «Металлургом»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Металлургом». Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Мухаметов (Муратов) – 01:30 (5x5)     1:1 Силантьев (Ерёменко, Хабаров) – 04:29 (5x5)     2:1 Панюков – 28:54 (5x5)    

Уже на второй минуте счёт открыл хоккеист «Барыса» Максим Мухаметов с передачи Батырлана Муратова. Через пару минут гости сравняли счёт благодаря голу Дмитрия Силантьева, которому ассистировали Владислав Ерёменко и Макар Хабаров. «Барыс» вновь вышел вперёд благодаря голу Кирилла Панюкова в середине второго периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Металлург» прервал свою двухматчевую победную серию. «Барыс» выиграл вторую встречу кряду.

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