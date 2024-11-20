Хоккейное агентство Winners подтвердило переход вратаря «Авангарда» в СКА. В петербургский клуб отправится вратарь Станислав Бережной. Ранее известный агент Сергей Исаков, представляющий интересы вратаря СКА Никиты Серебрякова, подтвердил информацию о переходе голкипера из петербургского клуба в «Авангард».

«Подтверждаем появившуюся в СМИ информацию об обмене вратаря Станислава Бережного из «Авангарда» в СКА. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально», — сообщает официальный телеграм-канал агентства Winners.

21-летний Бережной не имеет опыта выступления в КХЛ. Вратарь становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата МХЛ. В ВХЛ сыграл 31 матч с 91,2% отражённых бросков. В МХЛ сыграл 117 встреч с 92,1% отражённых бросков.