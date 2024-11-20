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«Он огорчён». Главный тренер «Вашингтона» рассказал о реакции Овечкина на свою травму

«Он огорчён». Главный тренер «Вашингтона» рассказал о реакции Овечкина на свою травму
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий Александр Овечкин был огорчён своей травмой.

«Алекс был огорчён своей травмой, но готов поспорить, что ситуация довольно быстро изменится. Он довольно позитивный парень, который умеет смотреть на вещи в положительном свете», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Карбери также заявил, что вызов Ивана Мирошниченко из АХЛ не является попыткой заменить Овечкина. По словам тренера, 20-летний российский форвард заслужил вызов в НХЛ своей игрой и не будет исполнять роль Александра.

Напомним, Овечкин после игры с «Ютой» (6:2) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.

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