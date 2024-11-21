Хохлачёв: на каждый матч выходил с мыслью о голах. Увы, всё так неудачно сложилось

Нападающий ХК «Сочи» Александр Хохлачёв оценил свою игру за хабаровский «Амур», за который форвард выступал с начала прошлого сезона.

«Все всё понимали, хотели выправить ситуацию. У меня у самого было много хороших моментов с игры, просто реально не везло, шайба буквально не летела в ворота.

— Отставка главного тренера Андрея Мартемьянова что-то изменила?

— Такие вещи не проходят незамеченными. Команда пять игр подряд не забивала: и с главным тренером, и после его ухода. Лично от меня ждали заброшенных шайб, я это осознавал, на каждый матч выходил с мыслью о голах. Увы, всё так неудачно сложилось. И ладно бы команда одерживала победы, но в последнее время случались только поражения, серия сильно затянулась. Всё навалилось как снежный ком», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.