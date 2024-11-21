Новичок «Сочи» Хохлачёв рассказал подробности расставания с «Амуром»

Нападающий ХК «Сочи» Александр Хохлачёв заявил, что расторжение контракта с хабаровским «Амуром» прошло без взаимных претензий.

— Вы с «Амуром» разошлись без взаимных претензий?

— Да. Мы с моим агентом и руководством хабаровчан приняли взаимное решение разойтись по согласию сторон. У нас сохранились хорошие дружеские отношения. Так сложилось, в жизни всякое бывает, а уж тем более в карьере хоккеиста. Повторюсь, расстались по-хорошему, все выполнили друг перед другом обязательства. Желаю Хабаровску всего самого доброго», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.