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Новичок «Сочи» Хохлачёв рассказал подробности расставания с «Амуром»

Новичок «Сочи» Хохлачёв рассказал подробности расставания с «Амуром»
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Нападающий ХК «Сочи» Александр Хохлачёв заявил, что расторжение контракта с хабаровским «Амуром» прошло без взаимных претензий.

— Вы с «Амуром» разошлись без взаимных претензий?
— Да. Мы с моим агентом и руководством хабаровчан приняли взаимное решение разойтись по согласию сторон. У нас сохранились хорошие дружеские отношения. Так сложилось, в жизни всякое бывает, а уж тем более в карьере хоккеиста. Повторюсь, расстались по-хорошему, все выполнили друг перед другом обязательства. Желаю Хабаровску всего самого доброго», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хохлачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Всё навалилось как снежный ком». Хохлачёв — об уходе из «Амура» и перезагрузке карьеры
Эксклюзив
«Всё навалилось как снежный ком». Хохлачёв — об уходе из «Амура» и перезагрузке карьеры
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