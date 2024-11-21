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Хохлачёв: было много различных вариантов, но в «Сочи» выразили наибольший интерес

Хохлачёв: было много различных вариантов, но в «Сочи» выразили наибольший интерес
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Нападающий ХК «Сочи» Александр Хохлачёв рассказал об интересе со стороны клубов КХЛ после расторжения контракта с «Амуром».

— Как появился вариант с переходом в «Сочи»?
— Клуб сразу проявил заинтересованность во мне. Было много различных вариантов, но сочинцы выразили наибольший интерес, объяснили, как и где планируют меня использовать. Меня устроили все условия, понравилась настойчивость команды и тренерского штаба.

— Вас не насторожило, что южане с большой долей вероятности могут остаться без плей-офф?
— Почему вы так уверены в этом? Ещё больше 40 игр регулярного чемпионата впереди, будем биться за очки. Меня специально для этого и брали, чтобы усилить состав, добавить креатива в атаке. Перед нами стоит задача попасть в плей-офф, все хотят её выполнить, это даже не обсуждается, — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хохлачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Всё навалилось как снежный ком». Хохлачёв — об уходе из «Амура» и перезагрузке карьеры
Эксклюзив
«Всё навалилось как снежный ком». Хохлачёв — об уходе из «Амура» и перезагрузке карьеры
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