Хохлачёв: было много различных вариантов, но в «Сочи» выразили наибольший интерес

Нападающий ХК «Сочи» Александр Хохлачёв рассказал об интересе со стороны клубов КХЛ после расторжения контракта с «Амуром».

— Как появился вариант с переходом в «Сочи»?

— Клуб сразу проявил заинтересованность во мне. Было много различных вариантов, но сочинцы выразили наибольший интерес, объяснили, как и где планируют меня использовать. Меня устроили все условия, понравилась настойчивость команды и тренерского штаба.

— Вас не насторожило, что южане с большой долей вероятности могут остаться без плей-офф?

— Почему вы так уверены в этом? Ещё больше 40 игр регулярного чемпионата впереди, будем биться за очки. Меня специально для этого и брали, чтобы усилить состав, добавить креатива в атаке. Перед нами стоит задача попасть в плей-офф, все хотят её выполнить, это даже не обсуждается, — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.