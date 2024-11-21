Александр Хохлачёв рассказал о процессе своей адаптации к новому клубу

Нападающий ХК «Сочи» Александр Хохлачёв рассказал, что уже познакомился с игроками и тренерским штабом сочинского клуба.
— С командой и тренерами уже познакомились?
— Да, со всеми познакомился, пообщался. Кого-то уже ранее знал, с кем-то увиделся впервые. Вообще же в хоккейном мире все друг друга знают и быстро налаживают контакт. В коллективе хорошая атмосфера, а сам Сочи – классный город. Всё отлично, мне здесь очень нравится.
— Как оцените свою нынешнюю форму?
— Я в хорошей форме и физическом состоянии, обошлось без травм, готов играть и помогать команде. С главным тренером Сергеем Александровичем Зубовым уже переговорили, но впереди ещё много работы, обсудим всё более детально.
— Как проходит ваша акклиматизация? С жильём уже определились?
— Я только недавно прилетел, поэтому пока живу в отеле. Всё впереди, это нюансы, которые постепенно решу. Что касается акклиматизации после Дальнего Востока, то чувствую себя хорошо, — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.