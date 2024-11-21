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Хохлачёв — о будущем: перезагрузка пойдёт мне на пользу, я уверен в себе, всё будет хорошо

Хохлачёв — о будущем: перезагрузка пойдёт мне на пользу, я уверен в себе, всё будет хорошо
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Нападающий ХК «Сочи» Александр Хохлачёв заявил, что готов к новому этапу своей карьеры и позитивно смотрит в будущее.

— Александр, вас в последнее время много критиковали, в прессе чего только не приходилось читать. Начинаете с чистого листа?
— У меня начинается новый этап в карьере. Ко мне не было каких-то серьёзных претензий со стороны тренерского штаба и менеджеров «Амура». Единственное – не набирал очки и не забивал голы, но по игре и самоотдаче вопросов не возникало. Как я уже говорил: куча моментов, просто сложился вот такой неудачный период. Перезагрузка пойдёт мне на пользу, я уверен в себе, всё будет хорошо, — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Хохлачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Всё навалилось как снежный ком». Хохлачёв — об уходе из «Амура» и перезагрузке карьеры
Эксклюзив
«Всё навалилось как снежный ком». Хохлачёв — об уходе из «Амура» и перезагрузке карьеры
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