Главный тренер «Барыса» оценил победу в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Разбирали соперника, это очень хорошая команда, которая быстро переходит из обороны в атаку. Мы сыграли более терпеливо в обороне, забили голы на контратаках, поборолись, выстояли. Радует, когда команда играет самоотверженно, когда игроки ловят шайбу на себя. Да, чего-то там не хватает — будем работать. Многие ребята раньше играли мало, сейчас будем им доверять и работать с ними. Они своё возьмут.

Каждая победа даёт уверенность команде. Когда выигрываешь с большим счётом, идёт расслабление. А когда каждый матч на пределе — игроки быстрее растут. Кайыржан молодец, старался сегодня. Он много боролся, где-то чего-то не хватает, но, думаю, в будущем он себя проявит», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.