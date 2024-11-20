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Главный тренер «Барыса» оценил победу в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Барыса» оценил победу в матче с «Металлургом»
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Мухаметов (Муратов) – 01:30 (5x5)     1:1 Силантьев (Ерёменко, Хабаров) – 04:29 (5x5)     2:1 Панюков – 28:54 (5x5)    

«Разбирали соперника, это очень хорошая команда, которая быстро переходит из обороны в атаку. Мы сыграли более терпеливо в обороне, забили голы на контратаках, поборолись, выстояли. Радует, когда команда играет самоотверженно, когда игроки ловят шайбу на себя. Да, чего-то там не хватает — будем работать. Многие ребята раньше играли мало, сейчас будем им доверять и работать с ними. Они своё возьмут.

Каждая победа даёт уверенность команде. Когда выигрываешь с большим счётом, идёт расслабление. А когда каждый матч на пределе — игроки быстрее растут. Кайыржан молодец, старался сегодня. Он много боролся, где-то чего-то не хватает, но, думаю, в будущем он себя проявит», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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