«Есть голодные хоккеисты, а есть сытые». Разин — о недонастрое игроков «Металлурга»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин посетовал на недостаток самоотдачи в матче с «Барысом» (1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Мухаметов (Муратов) – 01:30 (5x5) 1:1 Силантьев (Ерёменко, Хабаров) – 04:29 (5x5) 2:1 Панюков – 28:54 (5x5)
«Есть голодные хоккеисты, а есть сытые. Голодные сегодня хотели выиграть, пластались. Им не хватало мастерства, но благодаря желанию, самоотдаче и дисциплине они были вознаграждены. У нас присутствовал недонастрой, много брака в передачах. Всё это привело к такому результату. «Барыс» предложил дисциплину и желание. Соперник чётко выполнил тренерскую установку, не пропустил ни одной контратаки от нас и поймал на себя много шайб. А мы пропустили очень лёгкие голы, которые не должны были пропускать», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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