«Есть голодные хоккеисты, а есть сытые». Разин — о недонастрое игроков «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин посетовал на недостаток самоотдачи в матче с «Барысом» (1:2).

«Есть голодные хоккеисты, а есть сытые. Голодные сегодня хотели выиграть, пластались. Им не хватало мастерства, но благодаря желанию, самоотдаче и дисциплине они были вознаграждены. У нас присутствовал недонастрой, много брака в передачах. Всё это привело к такому результату. «Барыс» предложил дисциплину и желание. Соперник чётко выполнил тренерскую установку, не пропустил ни одной контратаки от нас и поймал на себя много шайб. А мы пропустили очень лёгкие голы, которые не должны были пропускать», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.