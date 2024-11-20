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Разин — о Михайлисе: если бы я знал, как он сегодня сыграет, то и пяти минут бы ему не дал

Разин — о Михайлисе: если бы я знал, как он сегодня сыграет, то и пяти минут бы ему не дал
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал игру защитника Робина Пресса и нападающего Никиты Михайлиса в матче с «Барысом» (1:2). Ранее специалист посетовал на недонастрой игроков магнитогорского клуба во встрече с казахстанской командой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Мухаметов (Муратов) – 01:30 (5x5)     1:1 Силантьев (Ерёменко, Хабаров) – 04:29 (5x5)     2:1 Панюков – 28:54 (5x5)    

«После второго гола Пресс не выходил на лёд во втором периоде, а потом вышел — я его простил. А наказал другого. У нас сегодня было большинство, в котором участвовал Михайлис, но, к сожалению, не забил. Если бы я перед матчем знал, как он сыграет, то я бы и пяти минут ему не дал», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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