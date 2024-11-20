Разин — о Михайлисе: если бы я знал, как он сегодня сыграет, то и пяти минут бы ему не дал

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал игру защитника Робина Пресса и нападающего Никиты Михайлиса в матче с «Барысом» (1:2). Ранее специалист посетовал на недонастрой игроков магнитогорского клуба во встрече с казахстанской командой.

«После второго гола Пресс не выходил на лёд во втором периоде, а потом вышел — я его простил. А наказал другого. У нас сегодня было большинство, в котором участвовал Михайлис, но, к сожалению, не забил. Если бы я перед матчем знал, как он сыграет, то я бы и пяти минут ему не дал», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.