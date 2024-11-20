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«Он вернётся сильнее, чем когда-либо». Уилсон эмоционально отреагировал на травму Овечкина

«Он вернётся сильнее, чем когда-либо». Уилсон эмоционально отреагировал на травму Овечкина
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон эмоционально отреагировал на травму российского нападающего Александра Овечкина и заявил, что россиянин вернётся после травмы ещё сильнее.

«Для меня в новинку то, что он будет пропускать матчи. Он выходит на площадку и не просто плывёт по течению, а играет уже 20 лет каждую смену, катаясь на коньках и сбивая соперников с ног. Знаете, он крепкий хоккеист, возможно, лучший снайпер в истории лиги, и он мощный форвард, который играет в эту игру очень жёстко. Он вернётся сильнее, чем когда-либо», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Напомним, текущий статус возвращения Овечкина в строй значится как с «недели на неделю».

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