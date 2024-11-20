НХЛ показала комплекты форм «Чикаго» и «Сент-Луиса» на «Зимнюю классику»

НХЛ показала комплекты формы «Чикаго» и «Сент-Луиса» на «Зимнюю классику». Матч на открытом воздухе пройдёт 1 января 2025 года на домашнем стадионе бейсбольного клуба «Чикаго Каббс», вмещающем 41 649 зрителей.

Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, формы выполнены в винтажном стиле с элементами современного дизайна. На эмблеме на груди формы «Блэкхоукс» изображены звёзды с флага Чикаго. Стиль шрифта и цифр на джерси «Блюз» является прототипом формы «Сент-Луиса» 1966 года. На внутренней стороне воротника изображены геральдические лилии в честь города Сент-Луис.

Фото: НХЛ

В текущем сезоне обе команды находятся за границей зоны плей-офф.