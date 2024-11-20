Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо — Сибирь, результат матча 20 ноября, счёт 4:2, КХЛ 2024-2025

Гол Никиты Гусева помог «Динамо» нанести «Сибири» пятое поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сибирью». Тяжёлую победу одержали бело-голубые со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гордеев (Мёрфи, Белоусов) – 07:53 (5x5)     1:1 Буруянов (Ожиганов, Комтуа) – 25:36 (5x5)     2:1 Гусев (Пакетт, Уил) – 50:02 (5x5)     3:1 Менелл (Кудрявцев, Пакетт) – 55:10 (5x4)     3:2 Морозов – 58:49 (5x5)     4:2 Комтуа (Адамчук, Моторыгин) – 59:44 (en)    

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Тревор Мёрфи и Георгий Белоусов. В середине второго периода хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Никиты Буруянова с передач Игоря Ожиганова и Макса Комтуа. Победный гол «Динамо» в середине третьего периода забил лучший бомбардир клуба нападающий Никита Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила. В концовке третьего периода первое большинство в матче реализовал Бреннан Менелл. За полторы минуты до конца одну шайбу отыграл Илья Морозов. Гол в пустые ворота забил Максим Комтуа.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, во второй раз кряду уступив московскому «Динамо».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android