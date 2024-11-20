Четыре очка Голдобина помогли «Спартаку» разгромить «Амур» в матче с 10 голами
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Амуром». Крупную победу одержали красно-белые со счётом 7:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Рубцов (Пашин, Савиков) – 03:09 (5x4) 2:0 Пашин (Чайковски) – 10:23 (5x5) 3:0 Ружичка (Пашин) – 16:01 (5x5) 3:1 Балдаев (Ли) – 16:24 (5x5) 4:1 Савиков (Ружичка, Голдобин) – 33:36 (5x5) 5:1 Беляев (Голдобин, Орлов) – 39:07 (5x5) 6:1 Морозов (Голдобин, Савиков) – 39:25 (5x5) 6:2 Барулин (Ли, Бродхёрст) – 46:48 (5x4) 7:2 Голдобин (Порядин, Вишневский) – 47:19 (5x5) 7:3 Коротких (Брынцев, Дюрандо) – 48:32 (5x5)
Одним из главных героев встречи стал нападающий «Спартака» Николай Голдобин, на счету которого гол и три результативные передачи. Ещё по голу и по две передачи на свой счёт записали Александр Пашин и Егор Савиков. Отметим, что обе команды задействовали двух своих вратарей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Амур» потерпел 14-е поражение подряд. «Спартак» одержал третью победу подряд и во второй раз в сезоне в результативном матче обыграл хабаровчан.
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