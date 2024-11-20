Четыре очка Голдобина помогли «Спартаку» разгромить «Амур» в матче с 10 голами

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Амуром». Крупную победу одержали красно-белые со счётом 7:3.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Спартака» Николай Голдобин, на счету которого гол и три результативные передачи. Ещё по голу и по две передачи на свой счёт записали Александр Пашин и Егор Савиков. Отметим, что обе команды задействовали двух своих вратарей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Амур» потерпел 14-е поражение подряд. «Спартак» одержал третью победу подряд и во второй раз в сезоне в результативном матче обыграл хабаровчан.