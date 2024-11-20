«Северсталь» обыграла «Адмирал» и прервала свою четырёхматчевую серию поражений

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Адмиралом». Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе «Северстали» отметились Михаил Ильин и Тимур Муханов. Голкипер череповецкой команды Константин Шостак едва не записал на свой счёт «сухой» матч, пропустив за несколько секунд до финальной сирены. Гол в составе дальневосточной команды забил Егор Петухов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Северсталь» прервала свою четырёхматчевую серию поражений. Владивостокский «Адмирал» проиграл четвёртую встречу кряду.