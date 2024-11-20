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Ак Барс — Нефтехимик, результат матча 20 ноября, счёт 2:0, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» всухую обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Сухую победу одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яруллин (Дыняк, Кателевский) – 09:46 (5x5)     2:0 Галимов (Сафонов, Яруллин) – 51:43 (5x5)    

На 10-й минуте счёт открыл защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин, которому ассистировали Никита Дыняк и Дмитрий Кателевский. В середине третьего периода удвоил преимущество казанцев Артём Галимов с передач Ильи Сафонова и Альберта Яруллина. Отметим, что в середине встречи покинул площадку и ушёл в раздевалку стартовый вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов. До конца матча его заменил Амир Мифтахов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Нефтехимик» в принципиальном дерби.

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