Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонтьев — о поражении от «Ак Барса»: бюджет несопоставим с нашим, мы на разных полюсах

Леонтьев — о поражении от «Ак Барса»: бюджет несопоставим с нашим, мы на разных полюсах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яруллин (Дыняк, Кателевский) – 09:46 (5x5)     2:0 Галимов (Сафонов, Яруллин) – 51:43 (5x5)    

«К сожалению не в оптимальном составе играли. Вышли сражаться, хороший настрой был, хотя по первому периоду Казань была посвежее, всё-таки на день отдыха у них было больше. Во втором периоде моменты уже пошли, могли сравнять. При счёте 0:1 не забили, к сожалению, так сценарий игры был бы совсем другой.

Неплохой третий период провели, больше 18 бросков нанесли по воротам соперника, но не смогли взломать оборону. На сегодняшний день соперник сильнее. По моментам могли из этой игры что-то выудить, но не реализовали шансы. В целом игра была нормальная, да, было преимущество у «Ак Барса», но на то это и топовый клуб. Бюджет несопоставим с нашим, вы что, хотите, чтобы мы 5:0 обыграли их тут в Казани? Мы на разных полюсах.

Это третья игра на выезде, победили Екатеринбург, вничью сыграли с Омском в основное время. И играют одни и те же люди, пять человек травмированы были у нас в моменте. Горжусь парнями, никто на усталость не кивает, красавцы», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» всухую обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android