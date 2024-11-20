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Гатиятулин — о травме Билялова: пока ещё не знаем диагноз — преждевременно что-то говорить

Гатиятулин — о травме Билялова: пока ещё не знаем диагноз — преждевременно что-то говорить
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0), а также прокомментировал состояние вратаря команды Тимура Билялова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яруллин (Дыняк, Кателевский) – 09:46 (5x5)     2:0 Галимов (Сафонов, Яруллин) – 51:43 (5x5)    

«После двух непростых матчей была пауза, уделили внимание восстановлению. Начали неплохо, первый период ребята выполняли то, что мы хотим от них видеть. Много активной игры в зоне атаки, были моменты. После гола игра немного успокоилась, но это дерби – ребята старались, спасибо болельщикам за поддержку.

Своими движениями заставляли соперника ошибаться и фолить. Большинство у нас не сказать что не работает, всё-таки по реализации есть вопросы, но есть хорошие моменты, есть розыгрыш. Надо упрощать в завершении, ускорять розыгрыш. Отмечу также вратаря соперника. Что касается Билялова, то Тимур завтра утром поедет на обследование. Сейчас преждевременно что-то говорить ещё, пока мы не знаем диагноз», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Билялов встретил шайбу шлемом в середине второго периода и покинул лёд. Остаток встречи доигрывал Амир Мифтахов.

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