Гатиятулин — о травме Билялова: пока ещё не знаем диагноз — преждевременно что-то говорить

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0), а также прокомментировал состояние вратаря команды Тимура Билялова.

«После двух непростых матчей была пауза, уделили внимание восстановлению. Начали неплохо, первый период ребята выполняли то, что мы хотим от них видеть. Много активной игры в зоне атаки, были моменты. После гола игра немного успокоилась, но это дерби – ребята старались, спасибо болельщикам за поддержку.

Своими движениями заставляли соперника ошибаться и фолить. Большинство у нас не сказать что не работает, всё-таки по реализации есть вопросы, но есть хорошие моменты, есть розыгрыш. Надо упрощать в завершении, ускорять розыгрыш. Отмечу также вратаря соперника. Что касается Билялова, то Тимур завтра утром поедет на обследование. Сейчас преждевременно что-то говорить ещё, пока мы не знаем диагноз», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Билялов встретил шайбу шлемом в середине второго периода и покинул лёд. Остаток встречи доигрывал Амир Мифтахов.