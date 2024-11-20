Епанчинцев: трактовка некоторых людей смазала всю игру, удаление у «Динамо» было очевидным

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:4) и заявил, что бело-голубые должны были получить двухминутный штраф перед голом в пустые ворота.

«Прежде всего, хочу сказать, что соперник сегодня здорово играл. Особенно во втором периоде они создали три хороших момента. Благодаря нашему вратарю команда была в игре. Думаю, что в третьем периоде была более равная игра, кроме второго гола, который мы пропустили из-за своей ошибки – и такой мастер, как Гусев, положил шайбу рукой в девятку.

Тем не менее мы пытались выровнять, забили второй гол, и было время – 40 с лишним секунд – но трактовка некоторых людей смазала всю игру. Сейчас мы посмотрели видео той ситуации, когда получил удаление Бек, и там было очевидное удаление соперника. Может быть, всё это перевернулось, и мы бы вытащили матч.

Но уже какую игру, начиная с домашней серии и вот сегодня, у нас забивают только защитники. К сожалению. Тяжело выиграть, когда нападающие 15 (!) периодов едут с нулём», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Тейлор Бек был не согласен с действиями арбитра и получил 2+10 за неспортивное поведение.