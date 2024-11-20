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Тренер «Нефтехимика» Леонтьев – о судействе: игрок едет сам – за что удаление?

Тренер «Нефтехимика» Леонтьев – о судействе: игрок едет сам – за что удаление?
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (0:2) и высказался касательно судейства в матче. По итогам встречи игроки «Нефтехимика» заработали минут восемь минут штрафа. Игроки «Ак Барса» обошлись без штрафных санкций.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яруллин (Дыняк, Кателевский) – 09:46 (5x5)     2:0 Галимов (Сафонов, Яруллин) – 51:43 (5x5)    

«У нас не было ни одного большинства, в то время как у соперника четыре розыгрыша. Здорово отыграли в меньшинстве, правильная игра в обороне.

Я могу расширенный дать ответ, но могу и сказать лишнего, зацепиться и платить штраф. Вы и сами видите какое было первое удаление на Барабанове, сами разложите что это было за удаление. Человек едет сам, нашему игроку надо было уйти с линии? За что удаление? Я помечаю для судейского департамента, никаких обвинений, мы здесь просто дискутируем. Игрок сам ехал, сам напоролся. Это игровая ситуация – таких миллион», – передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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