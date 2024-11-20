Тренер «Нефтехимика» Леонтьев – о судействе: игрок едет сам – за что удаление?

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (0:2) и высказался касательно судейства в матче. По итогам встречи игроки «Нефтехимика» заработали минут восемь минут штрафа. Игроки «Ак Барса» обошлись без штрафных санкций.

«У нас не было ни одного большинства, в то время как у соперника четыре розыгрыша. Здорово отыграли в меньшинстве, правильная игра в обороне.

Я могу расширенный дать ответ, но могу и сказать лишнего, зацепиться и платить штраф. Вы и сами видите какое было первое удаление на Барабанове, сами разложите что это было за удаление. Человек едет сам, нашему игроку надо было уйти с линии? За что удаление? Я помечаю для судейского департамента, никаких обвинений, мы здесь просто дискутируем. Игрок сам ехал, сам напоролся. Это игровая ситуация – таких миллион», – передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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