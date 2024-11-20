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Епанчинцев – о поведении Андреоффа: будем разбираться. Эти эмоции подводят нашу команду

Епанчинцев – о поведении Андреоффа: будем разбираться. Эти эмоции подводят нашу команду
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев остался недоволен действиями легионера новосибирского клуба Энди Андреоффа, который в третьем периоде заработал необязательное удаление за толчок клюшкой. Это было первое большинство в матче, благодаря которому «Динамо» забросило победную шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гордеев (Мёрфи, Белоусов) – 07:53 (5x5)     1:1 Буруянов (Ожиганов, Комтуа) – 25:36 (5x5)     2:1 Гусев (Пакетт, Уил) – 50:02 (5x5)     3:1 Менелл (Кудрявцев, Пакетт) – 55:10 (5x4)     3:2 Морозов – 58:49 (5x5)     4:2 Комтуа (Адамчук, Моторыгин) – 59:44 (en)    

«Это эмоции, но эмоции должны быть правильными. А эти эмоции подводят нашу команду. Мы будем разбираться», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что по итогам матча «Динамо» не получило ни одного штрафа, а «Сибирь» помимо удаления Андреоффа получила две и 10 штрафных минут за недисциплинированное поведение Тейлора Бека.

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