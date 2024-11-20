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Ожиганову помогали на льду, Радзюкевич праздновал победу «Динамо». Фото матча с «Сибирью»

20 ноября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Победный гол «Динамо» в середине третьего периода забил лучший бомбардир клуба нападающий Никита Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила. В концовке третьего периода первое большинство в матче реализовал Бреннан Менелл. За полторы минуты до конца одну шайбу отыграл Илья Морозов. Гол в пустые ворота забил Максим Комтуа.

Таким образом, «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, во второй раз кряду уступив московскому «Динамо».