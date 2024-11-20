Главный тренер «Сибири»: у нас защитники перебросали нападающих. Как те могут забить?

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что разочарован игрой нападающих новосибирской команды, которые уступили защитникам по броскам в матче с московским «Динамо» (2:4).

«Можно сказать, что два матча с «Динамо» получились где-то плюс-минус одинаковыми. Команды старались играть дисциплинированно, понимая, что и у них, и у нас с возвращением Бека хорошее большинство. Но этого мало. Конечно, ещё нужно пытаться забить «пять на пять». Именно нападающим, а не только защитникам.

Когда команда проигрывает, и тут не важно, какой у тебя был состав, мы всегда недовольны поражением. Хотя бы пять минут правильных действий, и я считаю, что при хорошей игре вратаря как минимум очко сегодня мы должны были забирать.

Надо бросать. Закрывать глаза и бросать. Шучу про закрывать. Но мало у нас бросков. По статистике наши защитники сегодня перебросали нападающих. Как они тогда могут забить? Чтобы забивать, надо обыгрывать один в один, вылезать из углов и лезть на ворота. Если есть убойная позиция, то надо бросать. К сожалению, нападающие у нас пока этого не делают», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.