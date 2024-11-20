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Главный тренер «Сибири»: у нас защитники перебросали нападающих. Как те могут забить?

Главный тренер «Сибири»: у нас защитники перебросали нападающих. Как те могут забить?
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что разочарован игрой нападающих новосибирской команды, которые уступили защитникам по броскам в матче с московским «Динамо» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гордеев (Мёрфи, Белоусов) – 07:53 (5x5)     1:1 Буруянов (Ожиганов, Комтуа) – 25:36 (5x5)     2:1 Гусев (Пакетт, Уил) – 50:02 (5x5)     3:1 Менелл (Кудрявцев, Пакетт) – 55:10 (5x4)     3:2 Морозов – 58:49 (5x5)     4:2 Комтуа (Адамчук, Моторыгин) – 59:44 (en)    

«Можно сказать, что два матча с «Динамо» получились где-то плюс-минус одинаковыми. Команды старались играть дисциплинированно, понимая, что и у них, и у нас с возвращением Бека хорошее большинство. Но этого мало. Конечно, ещё нужно пытаться забить «пять на пять». Именно нападающим, а не только защитникам.

Когда команда проигрывает, и тут не важно, какой у тебя был состав, мы всегда недовольны поражением. Хотя бы пять минут правильных действий, и я считаю, что при хорошей игре вратаря как минимум очко сегодня мы должны были забирать.

Надо бросать. Закрывать глаза и бросать. Шучу про закрывать. Но мало у нас бросков. По статистике наши защитники сегодня перебросали нападающих. Как они тогда могут забить? Чтобы забивать, надо обыгрывать один в один, вылезать из углов и лезть на ворота. Если есть убойная позиция, то надо бросать. К сожалению, нападающие у нас пока этого не делают», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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