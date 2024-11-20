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Нападающий «Ак Барса» опроверг информацию о проблемах со здоровьем у Мифтахова

Нападающий «Ак Барса» опроверг информацию о проблемах со здоровьем у Мифтахова
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яруллин (Дыняк, Кателевский) – 09:46 (5x5)     2:0 Галимов (Сафонов, Яруллин) – 51:43 (5x5)    

«Хорошая игра. Хорошая домашняя серия. С ЦСКА немного не получилось, но думаю, что всё нормально у нас будет. Играли уже с «Нефтехимиком» не так давно, по ощущениям команда не сильно поменялась. Играть где-то попроще, когда знаешь уже соперника.

Ситуация с вратарями? О том, что у Амира было недомогание, мы не слышали, сейчас подойду к нему – спрошу. Информации о проблемах со здоровьем Мифтахова не было, у нас все вратари готовы играть. Тимуру пришлось уйти в раздевалку по ходу игры, всё верно, постараемся понять, что случилось. Но морально эта ситуация на нас не повлияла, раз победили. Сейчас немного отдохнём и будем готовиться к выездной серии», – сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Стартовый вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов встретил шайбу шлемом в середине второго периода и покинул лёд. Остаток встречи доигрывал Амир Мифтахов. Ранее в СМИ появлялась информация о недомогании у Амира.

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