Главный тренер «Сибири» оценил дебютный матч новичка своей команды

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил дебютный матч новичка своей команды — нападающего Антона Берлёва. Форвард начинал сезон в нижегородском «Торпедо», за которое успел провести лишь одну встречу и расторг контракт с клубом.

«Берлёв сыграл неплохо. Он неделю был безо льда. Понятно, что сегодня где-то задохнулся в каких-то моментах, но тем не менее выиграл очень важные стандарты – вбрасывания. Он помогал в обороне, и его звено здорово смотрелось в атаке. Думаю, что они будут только добавлять», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Берлёв провёл на площадке чуть менее 16 минут и выиграл девять вбрасываний из 13.