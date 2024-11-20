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Главный тренер «Сибири» оценил дебютный матч новичка своей команды

Главный тренер «Сибири» оценил дебютный матч новичка своей команды
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил дебютный матч новичка своей команды — нападающего Антона Берлёва. Форвард начинал сезон в нижегородском «Торпедо», за которое успел провести лишь одну встречу и расторг контракт с клубом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гордеев (Мёрфи, Белоусов) – 07:53 (5x5)     1:1 Буруянов (Ожиганов, Комтуа) – 25:36 (5x5)     2:1 Гусев (Пакетт, Уил) – 50:02 (5x5)     3:1 Менелл (Кудрявцев, Пакетт) – 55:10 (5x4)     3:2 Морозов – 58:49 (5x5)     4:2 Комтуа (Адамчук, Моторыгин) – 59:44 (en)    

«Берлёв сыграл неплохо. Он неделю был безо льда. Понятно, что сегодня где-то задохнулся в каких-то моментах, но тем не менее выиграл очень важные стандарты – вбрасывания. Он помогал в обороне, и его звено здорово смотрелось в атаке. Думаю, что они будут только добавлять», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Берлёв провёл на площадке чуть менее 16 минут и выиграл девять вбрасываний из 13.

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