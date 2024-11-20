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Тренер «Нефтехимика»: у нас нет возможностей, как у некоторых, менять половину состава

Тренер «Нефтехимика»: у нас нет возможностей, как у некоторых, менять половину состава
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (0:2) высказался о состоянии здоровья Владислава Лещенко и Владимира Брюквина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яруллин (Дыняк, Кателевский) – 09:46 (5x5)     2:0 Галимов (Сафонов, Яруллин) – 51:43 (5x5)    

«Долганов здорово каждую игру у нас сражается, и сегодня тоже было много спасений от него в первом периоде. Парень бьётся – молодец. Игрой Райли Барбера довольны. Он – профессионал, игрок высокого уровня. Добавил нашей команды сил в большинстве, имеет опасный бросок. Делает много полезных вещей, довольны приобретением.

Когда вернутся Лещенко и Брюквин, пока сложно сказать, будет обследование – может, сроки и скажут. У нас нет таких финансовых возможностей, как у некоторых клубов в лиге, которые за сезон меняют половину состава. У нас нет на это средств. Но ищем, кем усиливаться, даже в такой ситуации. Защитник Марио Паталаха поиграл в КХЛ, я считаю, он созрел для этой лиги. Его перспективы зависят от него самого, играть будут те, кто готов сражаться на этом уровне», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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