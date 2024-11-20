Кудашов на примере Гусева рассказал, на какие типы делятся профессиональные хоккеисты

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов на примере нападающего Никиты Гусева рассказал, на какие типы делятся профессиональные хоккеисты.

«Игра получилась хорошей, практически без ошибок. И с шайбой много играли, и моментов много создавали. Реализацию нужно улучшать, но в принципе довольны.

Матчи с «Сибирью» получились очень похожие. Однако в Новосибирске играть всегда тяжелее, потому что там – на выезде. А так между матчами не сильная разница – как по рисунку, так и по содержанию. «Сибирь» хорошо обороняется, было тяжело её преодолевать. Они очень остро контратакуют, что сегодня и наблюдалось. Рисунок игры был предсказуем и ясен. Вопрос заключался в реализации. Слава богу, что и там, и здесь справились.

— Вы уже сказали о реализации, и конкретно у Никиты Гусева сегодня было четыре 100-процентных момента, шайба никак не шла в ворота, но в конечном счёте он произвёл сложнейший бросок и забил важнейший гол. Такие эпизоды и отличают мастера от супермастера?

— Потому игроки и разделяются на тех, кто делает разницу и обеспечивает результат, и на игроков, которые, скажем так, простые. Одни – мастера. А другие тоже мастера, но не такие», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.