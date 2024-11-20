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Кудашов на примере Гусева рассказал, на какие типы делятся профессиональные хоккеисты

Кудашов на примере Гусева рассказал, на какие типы делятся профессиональные хоккеисты
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов на примере нападающего Никиты Гусева рассказал, на какие типы делятся профессиональные хоккеисты.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гордеев (Мёрфи, Белоусов) – 07:53 (5x5)     1:1 Буруянов (Ожиганов, Комтуа) – 25:36 (5x5)     2:1 Гусев (Пакетт, Уил) – 50:02 (5x5)     3:1 Менелл (Кудрявцев, Пакетт) – 55:10 (5x4)     3:2 Морозов – 58:49 (5x5)     4:2 Комтуа (Адамчук, Моторыгин) – 59:44 (en)    

«Игра получилась хорошей, практически без ошибок. И с шайбой много играли, и моментов много создавали. Реализацию нужно улучшать, но в принципе довольны.

Матчи с «Сибирью» получились очень похожие. Однако в Новосибирске играть всегда тяжелее, потому что там – на выезде. А так между матчами не сильная разница – как по рисунку, так и по содержанию. «Сибирь» хорошо обороняется, было тяжело её преодолевать. Они очень остро контратакуют, что сегодня и наблюдалось. Рисунок игры был предсказуем и ясен. Вопрос заключался в реализации. Слава богу, что и там, и здесь справились.

— Вы уже сказали о реализации, и конкретно у Никиты Гусева сегодня было четыре 100-процентных момента, шайба никак не шла в ворота, но в конечном счёте он произвёл сложнейший бросок и забил важнейший гол. Такие эпизоды и отличают мастера от супермастера?
— Потому игроки и разделяются на тех, кто делает разницу и обеспечивает результат, и на игроков, которые, скажем так, простые. Одни – мастера. А другие тоже мастера, но не такие», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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