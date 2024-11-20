Главный тренер московского «Динамо» рассказал о проблеме со льдом на домашней арене

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил о проблеме со льдом на домашней арене бело-голубых, из-за которой хоккеисты порой теряют контроль над шайбой.
— В начале третьего периода Максим Джиошвили должен был убегать один на один, но шайба застряла в домашнем льду. Проблема с его качеством очевидна всем, о ней публично говорят игроки, и со стороны складывается такое впечатление, что порой «Динамо» проще играть на выезде, чем на родной арене. Что с этим можно сделать?
— Я не знаю, что с этим можно сделать. Но я знаю, что службы пытаются что-то исправить. Мы заостряли, заостряем и будем заострять внимание на этой проблеме. Она действительно существует. Как вы сказали, это мешает тем игрокам, которые умеют обращаться с шайбой», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 ноября 2024
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