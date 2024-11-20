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Главный тренер московского «Динамо» рассказал о проблеме со льдом на домашней арене

Главный тренер московского «Динамо» рассказал о проблеме со льдом на домашней арене
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил о проблеме со льдом на домашней арене бело-голубых, из-за которой хоккеисты порой теряют контроль над шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гордеев (Мёрфи, Белоусов) – 07:53 (5x5)     1:1 Буруянов (Ожиганов, Комтуа) – 25:36 (5x5)     2:1 Гусев (Пакетт, Уил) – 50:02 (5x5)     3:1 Менелл (Кудрявцев, Пакетт) – 55:10 (5x4)     3:2 Морозов – 58:49 (5x5)     4:2 Комтуа (Адамчук, Моторыгин) – 59:44 (en)    

— В начале третьего периода Максим Джиошвили должен был убегать один на один, но шайба застряла в домашнем льду. Проблема с его качеством очевидна всем, о ней публично говорят игроки, и со стороны складывается такое впечатление, что порой «Динамо» проще играть на выезде, чем на родной арене. Что с этим можно сделать?
— Я не знаю, что с этим можно сделать. Но я знаю, что службы пытаются что-то исправить. Мы заостряли, заостряем и будем заострять внимание на этой проблеме. Она действительно существует. Как вы сказали, это мешает тем игрокам, которые умеют обращаться с шайбой», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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