Нападающий «Динамо» ответил игрокам «Сибири», которые обвиняли его в симуляции

Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов ответил игрокам «Сибири», которые обвиняли его в симуляции в прошлой встрече в Новосибирске.

— После прошлого гостевого матча между «Динамо» и «Сибирью» в общий доступ лигой были выложены переговоры судей во время встречи в Новосибирске. И мы увидели, как после её завершения хоккеисты соперника жаловались, что 20-й номер «Динамо» «ныряет». Было ли сегодня какое-то продолжение той истории и что ты в целом можешь ответить на их претензии?

— Каждый матч особенный по-своему, и сегодняшний матч протекал по-другому. Что касается того момента, то он не был продиктован эмоциями. Это был мой личный ход, так как я понимал, что Мёрфи меня ударит.

Но я считаю, что такие моменты не красят хоккей. Это не мой стиль игры. В хоккей играют настоящие мужчины. И в сегодняшней игре мы такого уже не видели, никаких «рыбок», ничего подобного. Мы играем в хоккей и сегодня это показали», — сказал Буруянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.