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Буруянов: правильно воспринял, что не играю в «Нефтехимике». Знал — я стану только сильнее

Буруянов: правильно воспринял, что не играю в «Нефтехимике». Знал — я стану только сильнее
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Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов заявил, что аренда в «Нефтехимике» помогла ему ментально подготовиться к игре в КХЛ.

«Аренда в «Нефтехимик» дала мне очень большую пищу для размышлений и время для работы над собой. Те полгода я посвятил работе над своей ментальной подготовкой. Главное, что я правильно воспринял, что не играю в «Нефтехимике». Знал, что от этого стану только сильнее и что это меня закалит. И вышло так, как вышло.

Не хочется говорить, что у меня сейчас всё получается. Скажу лишь, что в принципе получаю удовольствие от хоккея. Я получал удовольствие и в прошлом году, получаю и в этом. Хоккей – прекрасная игра, которую я очень люблю. То, что играю, это и есть главное удовольствие.

Если говорить о сегодняшнем голе, то это общая система нашей игры, которая сработала. В том эпизоде было важно отдать длинный пас на Макса Комтуа, что и сделал защитник, как нас и просили. Мы завезли шайбу в зону, Макс отдал Жиге (Игорю Ожиганову) поглубже, а я нашёл открытое пространство, куда вкатился – и там оставалось только попасть в ворота», — сказал Буруянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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