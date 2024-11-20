«Если мы готовимся для больших задач, то должны так играть». Жамнов — о разгроме «Амура»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал крупную победу над «Амуром» (7:3) и заявил, что игроки команды на протяжении большей части матча держали концентрацию, несмотря на разгромный счёт.
«В таких матчах я сам играл и прекрасно понимаю, что тяжело держать концентрацию, когда счёт позволяет делать то, что не нужно делать. Был промежуток во втором периоде, когда стали действовать не по заданию, но потом вернулись в игру, молодцы. Я бы не сказал, что «Спартак» играл волнообразно, просто чуть отошли от игрового задания во втором периоде. Такие матчи хороши тем, что в них проявляется игровая дисциплина, команда должна держать концентрацию весь матч, если мы готовимся для больших задач, мы должны так играть», — цитирует Жамнова официальный сайт КХЛ.
- 20 ноября 2024
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