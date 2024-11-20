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«Если мы готовимся для больших задач, то должны так играть». Жамнов — о разгроме «Амура»

«Если мы готовимся для больших задач, то должны так играть». Жамнов — о разгроме «Амура»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал крупную победу над «Амуром» (7:3) и заявил, что игроки команды на протяжении большей части матча держали концентрацию, несмотря на разгромный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Рубцов (Пашин, Савиков) – 03:09 (5x4)     2:0 Пашин (Чайковски) – 10:23 (5x5)     3:0 Ружичка (Пашин) – 16:01 (5x5)     3:1 Балдаев (Ли, Гальченюк) – 16:24 (5x5)     4:1 Савиков (Ружичка, Голдобин) – 33:36 (5x5)     5:1 Беляев (Голдобин, Орлов) – 39:07 (5x5)     6:1 Морозов (Голдобин, Савиков) – 39:25 (5x5)     6:2 Барулин (Ли, Бродхёрст) – 46:48 (5x4)     7:2 Голдобин (Порядин, Вишневский) – 47:19 (5x5)     7:3 Коротких (Брынцев, Дюрандо) – 48:32 (5x5)    

«В таких матчах я сам играл и прекрасно понимаю, что тяжело держать концентрацию, когда счёт позволяет делать то, что не нужно делать. Был промежуток во втором периоде, когда стали действовать не по заданию, но потом вернулись в игру, молодцы. Я бы не сказал, что «Спартак» играл волнообразно, просто чуть отошли от игрового задания во втором периоде. Такие матчи хороши тем, что в них проявляется игровая дисциплина, команда должна держать концентрацию весь матч, если мы готовимся для больших задач, мы должны так играть», — цитирует Жамнова официальный сайт КХЛ.

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